Объем производства фармпродукции Республики Беларусь составит $650 млн в 2024 году

Согласно заявлению Игоря Митрофанова, возглавляющего РУП «Управляющая компания холдинга „Белфармпром“», ожидаемый объем экспорта белорусской фармацевтической продукции по итогам 2024 года достигнет отметки в $200 млн. Совокупный выпуск продукции всеми предприятиями отрасли прогнозируется на уровне $650 млн, сообщает местное информационное агентство.

Отмечается, что за последнее пятилетие белорусский фармацевтический рынок существенно расширился: за этот период разработано и зарегистрировано 429 новых лекарств. Сегодня в Республике Беларусь зарегистрировано около 4200 лекарств, причем в портфелях местных фармацевтических производителей – более 1750 препаратов. «Поставлена задача: ежегодное освоение не менее 50% новых востребованных препаратов», – приводятся в публикации слова Митрофанова.

Стратегическая задача заключается в том, чтобы довести долю белорусских препаратов в государственном формуляре до 70% по непатентованным международным наименованиям, добавил он. По его информации, в топ-10 по продажам на фармрынке восемь компаний – белорусские производители.

При этом, продолжил Митрофанов, индустрия сохраняет ярко выраженную социальную направленность. Около половины всех лекарств, выпускаемых в стране, имеют стоимость до $2, а более четверти препаратов доступны потребителям по цене, не превышающей $1.

Ранее председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Малашко заявлял, что лекарства, выпускаемые на местных производственных площадках, занимают долю в 70% на фармрынке страны.

gxpnews