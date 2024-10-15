Курская область получит 10 млн рублей на закупку медизделий для пунктов временного размещения

Системы предназначены для диагностики заболеваний у тех, кто находится в пунктах временного размещения. Также планируется закупка не менее 188 ультрафиолетовых бактерицидных передвижных облучателей-рециркуляторов воздуха для обеззараживания воздуха в ПВР.

Минздраву России поручено обеспечить соглашение о предоставлении указанного трансферта не позднее 30 дней после публикации распоряжения. Ведомству необходимо также контролировать целевое и эффективное использование средств с предоставлением доклада в правительство до 1 марта 2025 года.

В конце августа 2024 года Правительство РФ утвердило меры социальной поддержки для медицинских работников в Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО). Для персонала предусмотрены ежемесячные соцвыплаты, размер которых будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени.

Так, руководители учреждений, заведующие отделениями хирургии, врачи, оказывающие помощь по профилю «анестезиология и реаниматология», врачи станций скорой медицинской помощи и судмедэксперты будут получать ежемесячно до 100 тысяч рублей. Выплаты до 60 тысяч рублей предусмотрены для заместителей руководителей, главных медсестер, заведующих и врачей, оказывающих специализированную помощь в стационаре. Среднему медперсоналу по тем же специальностям предусмотрено до 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Кроме того, соцвыплаты до 20 тысяч рублей в месяц предназначены и для младшего медперсонала.

Аналогичные выплаты с 2023 года получают медики Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. В начале 2024 года их продлили на весь текущий год.

В конце августа правительство распорядилось направить 599,8 млн рублей на дооснащение госклиник в Курской области. Средства предназначены для закупки не менее 434 единиц медизделий и оборудования для оказания помощи пострадавшим, в том числе аппаратов для проведения рентгена, УЗИ, ИВЛ, ЭКГ, а также бронхоскопов, гастроскопов, электрокоагуляторов, операционных столов и медицинских кроватей. Также 35,9 млн рублей регион получит для оснащения не менее 63 выездных бригад скорой помощи средствами радиоэлектронной борьбы и спецсредствами связи.