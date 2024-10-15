ВОЗ: более широкое применение вакцин сократит ежегодное использование антибиотиков на 22%

В ВОЗ уточнили, что речь идет о 24 патогенных микроорганизмах, среди которых 19 бактерий, четыре вируса и одна паразитарная инвазия. В частности, авторы доклада изучили ситуацию с гемофильной палочкой типа b (вызывает пневмонию, гнойный менингит, сепсис), Salmonella Typhi (вызывает брюшной тиф), микробактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex (вызывают туберкулез), Klebsiella pneumoniae (вызывает пневмонию, сепсис, менингит), Streptococcus pneumoniae (вызывает пневмококковую пневмонию), Plasmodium falciparum (вызывает тропическую малярию) и другими патогенами.

В докладе организация ссылается на собственное исследование, опубликованное в июле 2023 года. В нем было рассчитано, что более активное применение вакцин против пневмококковой пневмонии, гемофильной палочки типа b и брюшного тифа может ежегодно предотвращать до 106 тысяч смертей, обусловленных распространяющейся у микроорганизмов устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Разработка новых вакцин против туберкулеза и Klebsiella pneumoniae в перспективе уменьшит этот показать еще на 543 тысячи случаев смерти.

В новом докладе эксперты ВОЗ прогнозируют, что благодаря вакцинации против Streptococcus pneumoniae станет возможным ежегодное сокращение использования антибиотиков на 33 млн доз. Анализируемая мера предусмотрена Программой действий в области иммунизации на период до 2030 года, представленной ВОЗ в декабре 2023 года. В ней, в частности, утверждается, что вакцинация к началу нового десятилетия должна охватить 90% населения земли.

Массовая вакцинация против брюшного тифа может привести к ежегодному сокращению использования антибиотиков на 45 млн доз, против малярии, вызванной Plasmodium falciparum, – на 25 млн доз, против туберкулеза – на 1,9 млрд доз. Всего, по данным ВОЗ, каждый год для лечения представленных в докладе заболеваний используется более 11 млрд доз антибиотиков. Наиболее значительное сокращение этих показателей, считают авторы доклада, возможно будет осуществить в случае успешной разработки противотуберкулезных вакцин.

В последние несколько лет вопрос распространения УПП поднимается все чаще на национальном и международном уровнях. Так, в начале сентября 2024 года ВОЗ представила руководство, посвященное борьбе с загрязнением водоемов и других объектов окружающей среды антибиотиками и отходами от их производства. Основная проблема, которую выявили исследователи, – возникновение и распространение среди людей УПП, способной подорвать эффективность антибиотиков во всем мире.

В середине сентября The Lancet опубликовал исследование, посвященное оценке всевозрастных показателей смертности, связанной с устойчивостью к антибиотикам по 22 патогенам, 84 комбинациям патогенов-препаратов и 11 инфекционным синдромам в 204 странах и регионах с 1990 по 2021 год. На основе этих данных ученые подсчитали, что ежегодная смертность от бактерий с резистентностью к антибиотикам к 2050 году может достичь почти 2 млн случаев.

В октябре на встрече министров здравоохранения стран БРИКС борьба с резистентными инфекциями названа одним из ключевых направлений сотрудничества членов объединения.