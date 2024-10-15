Отозвано регудостоверение у Сиалиса и еще шести препаратов

Сиалис (тадалафил) используется для терапии эректильной дисфункции. В апреле 2024 года Минздрав уже отозвал регудостоверение на препарат в дозировке 5 мг. На данный момент отменяется регистрация лекарства в дозировке 20 мг. Держателем удостоверения выступает компания «Свикс Хэлскеа» (Россия), выпуском Сиалиса в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, занималась «Лилли С.А.» (Испания). Сейчас аналогов в России не зарегистрировано.

Регудостоверение на Ацетилцистеин-Тева (ацетилцистеин) принадлежит компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд» (Израиль), выпуском препарата занимается «Меркле ГмбХ» (Германия) в форме шипучих таблеток в дозировках 200 мг и 600 мг. Заявление на отмену регистрации направлено ООО «Тева». Лекарство используется при заболеваниях органов дыхания (острый и хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиолит, пневмония). Регистрационные удостоверения на аналоги препарата с таким же действующим веществом в России принадлежат АО «Вертекс», «Сандоз д.д.» (Словения), ООО «Гротекс» и другим компаниям.

«Тева» также подала заявление на отмену регистрации препарата Иммунорм-Тева (эхинацеи пурпурной травы сок) в виде таблеток в дозировке 100 мг. Его производством также занимается немецкая компания «Меркле ГмбХ». Лекарство используется в составе комплексной терапии для профилактики и лечения рецидивирующих инфекционных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей. Аналоги в России зарегистрированы у АО «Фармцентр ВИЛАР» и «Сандоз д.д.» (Словения).

Викейра Пак (дасабувир, омбитасвир+паритапревир+ритонавир) применяется при хроническом гепатите C генотипа 1. Выпуском лекарства в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировках 250 мг; 12,5 мг+75 мг+50 мг занимается АО «Ортат» (Россия) совместно с «ЭббВи Инк» (США). Регистрационное удостоверение принадлежит «ЭббВи», она же подала заявление на отмену регистрации. Аналогов препарата в России нет.

Зинацеф (цефуроксим) в виде порошка для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в дозировках 250 мг, 750 мг и 1,5 г производит итальянская компания «ЭйСиЭс Добфар С.п.А.». Регистрационное удостоверение принадлежит «Сандоз д.д.» (Словения), которая направила заявление на отмену регистрации. Лекарство используется для лечения инфекций верхних и нижних отделов дыхательных путей, инфекции лор-органов, менингита и других состояний. Аналоги препарата в России зарегистрировали ПАО «Красфарма», «Медокими Лтд» (Кипр), ПАО «Синтез» и другие компании.

Препарат Фортум (цефтазидим) в виде порошка для приготовления раствора для инъекций в дозировках 250 мг, 500 мг, 1 г и 2 г также выпускается «ЭйСиЭс Добфар С.п.А.». Держателем регудостоверения выступает «Сандоз д.д.». Лекарство применяется при тяжелых инфекциях, включая внутрибольничные (септицемия, перитонит), инфекции костей и суставов и при других состояниях. Держателями регудостоверений на аналоги препарата в России выступают АО «Рафарма», АО «Фармасинтез» и другие фармпроизводители.

Проктоседил (действующее вещество не указано) в виде мази для наружного применения выпускается индийской компанией «Энкьюб Этикалс», а регудостоверение принадлежит компании «Санофи Индия Лимитед». Мазь используется для терапии геморроя. Аналоги в России не зарегистрированы.

В начале октября 2024 года Минздрав отменил государственную регистрацию двух препаратов – Инванза (эртапенем) и Вивитрола (налтрексон). Заявление об отмене госрегистрации подали сами держатели удостоверений. В первом случае обращение направила «МСД Фармасьютикалс», во втором – «Джонсон & Джонсон». Лекарства используются для антибактериальной терапии и лечения алкогольной зависимости.