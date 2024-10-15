Министр здравоохранения Крыма снят с должности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ об освобождении Алексея Натарова от должности главы регионального Минздрава в связи «с истечением срока полномочий». Натаров стал возглавлять ведомство в июле 2024 года. В указе о его назначении было прописано, что он будет занимать должность до истечения срока полномочий Аксенова, который был переизбран главой республики в сентябре 2024 года.
Кто станет новым министром здравоохранения региона, не сообщается.
До назначения на пост руководителя Минздрава Крыма (с формулировкой «на срок полномочий главы Республики Крым») Алексей Натаров занимал различные управленческие должности в медучреждениях Воронежа. «Должна поддерживаться эффективная коммуникация с жителями республики, выстроена работа по обеспечению крымчан льготными лекарственными препаратами», – говорил Сергей Аксенов, когда назначал Натарова министром здравоохранения.
До Натарова эту должность временно занимала первый замруководителя Минздрава Ольга Растригина, которая пришла на смену Константину Скорупскому. Последний подал в отставку в мае 2024 года из-за перебоев с поставками препаратов в регион.
Такие проблемы в Крыму начались в апреле 2024 года. Скорупский пообещал решить вопрос и закупить около 50 позиций препаратов к середине мая. В случае сохранения проблемы он намеревался уйти в отставку. Заявление об увольнении он подал 16 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение экс-министра «мужским».
Источник: Официальный портал Правительства Республики Крым
Фото: Aksenov82/Telegram