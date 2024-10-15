Министр здравоохранения Крыма снят с должности

Кто станет новым министром здравоохранения региона, не сообщается.

До назначения на пост руководителя Минздрава Крыма (с формулировкой «на срок полномочий главы Республики Крым») Алексей Натаров занимал различные управленческие должности в медучреждениях Воронежа. «Должна поддерживаться эффективная коммуникация с жителями республики, выстроена работа по обеспечению крымчан льготными лекарственными препаратами», – говорил Сергей Аксенов, когда назначал Натарова министром здравоохранения.

До Натарова эту должность временно занимала первый замруководителя Минздрава Ольга Растригина, которая пришла на смену Константину Скорупскому. Последний подал в отставку в мае 2024 года из-за перебоев с поставками препаратов в регион.

Такие проблемы в Крыму начались в апреле 2024 года. Скорупский пообещал решить вопрос и закупить около 50 позиций препаратов к середине мая. В случае сохранения проблемы он намеревался уйти в отставку. Заявление об увольнении он подал 16 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение экс-министра «мужским».