В Конгрессе США заявили о неэффективности мер по снижению цен на лекарства

Доклад Бюджетного управления Конгресса США показал, что большинство предложений американских законодателей по снижению цен на лекарства окажут незначительное влияние, при этом наиболее эффективной мерой может стать ценообразование на основе межстранового сравнения. Высокие цены на лекарства в США, которые почти в три раза превышают цены в других развитых странах, вызывают общественную дискуссию и критику, особенно в свете появления новых дорогостоящих препаратов для лечения диабета и ожирения.
Большинство предложений американских политиков по снижению цен на лекарства в США окажут незначительное влияние на стоимость рецептурных препаратов, снизив их цену всего на несколько процентов. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления Конгресса США (CBO).
В документе анализируются семь различных мер — от установления предельных цен на лекарства до повышения прозрачности рынка. Из всех рассмотренных вариантов ценообразование на основе межстранового сравнения приведет к наиболее сильному удешевлению препаратов — 5%.
Газета Guardian приводит мнение американских защитников прав потребителей, которые подчеркнули, что в докладе не отрицается возможность установления контроля над стоимостью лекарств. Они считают, что законодателям в США необходимо применять комплексный подход, сочетая сразу несколько стратегий и дополняя их различными инициативами.
Выводы, приведенные в документе, показывают, насколько сложно будет американским политикам снизить цены на лекарства, особенно учитывая влияние фармацевтической отрасли на политические решения, отметило издание. По данным организации Open Secrets, которая отслеживает денежные транзакции в политической среде, в 2023 году 564 фармкомпании выделили на лоббирование своих интересов в Конгрессе США 383 млн долл.
Аналитический центр RAND сообщает, что американцы платят за лекарства почти в три раза больше, чем жители других развитых демократических стран. По прогнозам, к 2031 году ежегодные расходы США на рецептурные препараты достигнут 690 млрд долл. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составил 378 млрд долл. (+82% за десять лет).
При этом появление нового класса дорогостоящих лекарственных средств для лечения диабета и снижения веса потенциально может привести к банкротству всей системы здравоохранения страны, следует из ранее опубликованного отчета Комитета Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий (HELP).
Огромная разница в ценах стала предметом общенациональной дискуссии в США. Некоторые американские политики, в числе которых — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, публично критиковали руководителей фармацевтических компаний за завышение цен для американских потребителей.
Проблема получила новый виток обсуждений с появлением на рынке нового класса препаратов для снижения веса и лечения диабета — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). В США 30-дневный курс лекарства от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk стоит почти 1000 долл., тогда как в Канаде — 155 долл., в Германии — 59 долл.
В других странах с высоким уровнем дохода цены на рецептурные лекарства ниже, поскольку их правительства ведут переговоры с фармкомпаниями напрямую, пишет Guardian. Кроме того, благодаря системе всеобщего медстрахования власти развитых государств выступают в роли «стражей» сферы здравоохранения, давая им дополнительные рычаги воздействия на производителей.
Фото: freepik
Владимир Заболотских
pharmvestnik