В Конгрессе США заявили о неэффективности мер по снижению цен на лекарства

Большинство предложений американских политиков по снижению цен на лекарства в США окажут незначительное влияние на стоимость рецептурных препаратов, снизив их цену всего на несколько процентов. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

В документе анализируются семь различных мер — от установления предельных цен на лекарства до повышения прозрачности рынка. Из всех рассмотренных вариантов ценообразование на основе межстранового сравнения приведет к наиболее сильному удешевлению препаратов — 5%.

Газета Guardian приводит мнение американских защитников прав потребителей, которые подчеркнули, что в докладе не отрицается возможность установления контроля над стоимостью лекарств. Они считают, что законодателям в США необходимо применять комплексный подход, сочетая сразу несколько стратегий и дополняя их различными инициативами.

Выводы, приведенные в документе, показывают, насколько сложно будет американским политикам снизить цены на лекарства, особенно учитывая влияние фармацевтической отрасли на политические решения, отметило издание. По данным организации Open Secrets, которая отслеживает денежные транзакции в политической среде, в 2023 году 564 фармкомпании выделили на лоббирование своих интересов в Конгрессе США 383 млн долл.

Аналитический центр RAND сообщает, что американцы платят за лекарства почти в три раза больше, чем жители других развитых демократических стран. По прогнозам, к 2031 году ежегодные расходы США на рецептурные препараты достигнут 690 млрд долл. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составил 378 млрд долл. (+82% за десять лет).

При этом появление нового класса дорогостоящих лекарственных средств для лечения диабета и снижения веса потенциально может привести к банкротству всей системы здравоохранения страны, следует из ранее опубликованного отчета Комитета Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий (HELP).

Огромная разница в ценах стала предметом общенациональной дискуссии в США. Некоторые американские политики, в числе которых — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, публично критиковали руководителей фармацевтических компаний за завышение цен для американских потребителей.

Проблема получила новый виток обсуждений с появлением на рынке нового класса препаратов для снижения веса и лечения диабета — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). В США 30-дневный курс лекарства от ожирения Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk стоит почти 1000 долл., тогда как в Канаде — 155 долл., в Германии — 59 долл.

В других странах с высоким уровнем дохода цены на рецептурные лекарства ниже, поскольку их правительства ведут переговоры с фармкомпаниями напрямую, пишет Guardian. Кроме того, благодаря системе всеобщего медстрахования власти развитых государств выступают в роли «стражей» сферы здравоохранения, давая им дополнительные рычаги воздействия на производителей.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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