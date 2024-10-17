В Иркутской области трудовым мигрантам запретят работать в фармпроизводстве

В Иркутской области в 2025 году будут введены существенные ограничения на трудоустройство иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Губернатор Игорь Кобзев подписал указ, запрещающий привлечение таких работников в 16 ключевых сферах экономики региона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке в том числе оказалась фармацевтическая отрасль (производство лекарств и медицинских материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии). Также указ затрагивает широкий спектр других областей. Иностранцам с патентами будет закрыт доступ к аренде автомобилей с водителем, а также к работе в легковом такси, городских и пригородных пассажирских перевозках, на международных и междугородних автобусных маршрутах.

Запрет также распространяется на лесоводство, оптовую торговлю лесоматериалами, продуктами питания, алкоголем и табаком, розничную торговлю продовольственными товарами. Кроме того, ограничения коснутся работы в геологоразведке, сфере образования, деятельности экскурсоводов и области ухода за детьми.

Ранее запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в отрасли здравоохранения ввели в Московской области. По словам зампреда правительства области Наталии Масленкиной, Подмосковье намерено присоединиться к 22 регионам, которые ввели полный запрет на работу иностранцев с патентами.

Кроме того, в июле 2024 года депутаты Госдумы представили законопроект, сужающий спектр областей деятельности, в которых могут быть заняты трудовые мигранты. Это в том числе медицинская и фармацевтическая отрасли. В Евразийской экономической комиссии прокомментировали эту инициативу.

gxpnews