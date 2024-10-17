Производство полимерной упаковки для БАД запустили в Калужской области

В Калужской области расширилось производство полимерной упаковки, которая в том числе будет поставляться предприятиям по выпуску БАД. Так, «Завод Протей» запустил дополнительную площадку в Жукове при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Инвестиции в проект превысили 4 млрд рублей, причем 500 млн из этой суммы были предоставлены ФРП в виде льготного займа.

В результате общие производственные мощности «Завода Протей» значительно возросли – на 80%, достигнув впечатляющих показателей: 800 млн флаконов и банок, а также 850 млн крышек ежегодно.

Дмитрий Найденов, учредитель АО «Завод Протей», отметил растущий спрос на моностадийную упаковку, особенно в свете активной локализации косметических производств в России. Новое производство ориентировано на широкий спектр продукции, включая упаковку для косметики, бытовой химии, пищевых продуктов и БАД.

gxpnews