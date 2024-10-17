Датская Lundbeck купит американскую Longboard за $2,6 млрд

Датская Lundbeck объявила о намерении приобрести американскую компанию Longboard Pharmaceuticals. Транзакция оценивается в $2,6 млрд, что эквивалентно 17 млрд датских крон ($60 за акцию). Финансирование сделки планируется осуществить посредством собственных денежных резервов Lundbeck и привлечения банковских кредитов.

Данное приобретение согласуется со стратегическим курсом Lundbeck на усиление своих позиций в неврологическом сегменте, в частности, за счет включения в портфолио инновационных препаратов на завершающих стадиях разработки. Особое внимание уделяется препарату бексиказерин, предназначенному для терапии возрастных и эпилептических энцефалопатий (DEES), а также других редких неврологических патологий.

Ожидается, что бексиказерин расширит ассортимент продукции Lundbeck и обеспечит диверсификацию доходов компании. Прогнозируемый объем выручки от препарата после его предполагаемого выхода на рынок в четвертом квартале 2028 года составляет от $1,5 до $2 млрд.

Завершение сделки запланировано на четвертый квартал 2024 года – при условии получения одобрения со стороны акционеров Longboard и соответствующих регулирующих органов.

Lundbeck – датская фармацевтическая компания с головным офисом в Копенгагене, специализирующаяся на разработке и производстве препаратов для лечения нервных расстройств. Longboard – американская биофармкомпания, основанная в 2020 году и базирующаяся в Сан-Диего, Калифорния. Ее деятельность сосредоточена на разработке инновационных методов лечения неврологических заболеваний, включая психические расстройства, эпилептические энцефалопатии и другие патологии центральной нервной системы.

gxpnews