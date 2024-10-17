ВОЗ одобрила применение вакцины против mpox от Bavarian Nordic для подростков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять вакцину против mpox (обезьянья оспа) компании Bavarian Nordic для профилактики заболевания у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Данная возрастная группа считается особенно уязвимой к вспышкам, сообщает Reuters.

Ранее, в сентябре, аналогичное решение – разрешить применять препарат для вакцинации подростков – принял Евросоюз. В США препарат одобрен только для взрослых – возрастной группы от 18 лет. При этом в 2022 году во время крупной вспышки Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало временное разрешение на экстренное использование вакцины у подростков.

Датская Bavarian Nordic также готовится провести клиническое испытание для оценки безопасности вакцины у детей в возрасте от 2 до 12 лет. Эксперимент, частично финансируемый Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), как ожидается, начнется в октябре.

В августе 2024 года ВОЗ объявила mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения – после того, как новый тип вируса распространился из Демократической Республики Конго в соседние страны.

По данным Роспотребнадзора, в России за весь период наблюдения было официально зарегистрировано лишь три случая заражения оспой обезьян.

gxpnews