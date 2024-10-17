Госдума досрочно прекратила полномочия Дмитрия Хубезова

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата, члена Комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова. Решение связано с его назначением на пост вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай.

Госдума на пленарном заседании приняла постановление № 734148-8 о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Хубезова, ранее он написал заявление о сложении полномочий из-за перехода на другую работу. Его назначили на пост вице-премьера и министра здравоохранения Республики Алтай.

Хубезов вступил в должность депутата Госдумы в сентябре 2021 года, был избран главой Комитета по охране здоровья. В сентябре 2022 года он подал заявление с просьбой отправить его на СВО, а в мае 2023 года попросил освободить его от должности председателя комитета.

Дмитрий Хубезов окончил Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело» в 1995 году. Затем он работал в Областной клинической больнице врачом-интерном, врачом-колопроктологом, заведующим колопроктологическим отделением. В 2003 году Хубезов окончил Академию права и управления Министерства юстиции по специальности «Юриспруденция». С 2017 по 2020 год он был главным врачом ОКБ. В 2020 году был избран депутатом Рязанской областной Думы VII созыва.

Фото: Комитет Госдумы по охране здоровья

Дина Коблова

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