ВНИИЗЖ разрабатывает 13 новых ветеринарных вакцин

Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) работает над расширением ассортимента вакцин для различных видов животных. Заместитель директора по научно-исследовательской работе Илья Чвала поделился информацией о текущих разработках института в интервью изданию «Агроэксперт».

В настоящее время ученые центра сосредоточены на создании 13 новых вакцин, охватывающих широкий спектр направлений. Среди разрабатываемых препаратов – вакцины для птицеводства, свиноводства, а также для домашних питомцев. Особого внимания заслуживает инновационная разработка – вакцина для профилактики заболеваний лососевых рыб, что является новым направлением деятельности института.

В сфере птицеводства ВНИИЗЖ разрабатывает три новые вакцины. Одна из них предназначена для борьбы с метапневмовирусной инфекцией – заболеванием, характеризующимся периодическими вспышками в хозяйствах. Ученые выделили новый полевой штамм и подобрали усовершенствованную защитную среду для создания живой сухой вакцины, которая должна обеспечить более эффективную защиту птиц.

Еще одна разработка – четырехвалентная инактивированная вакцина, направленная на защиту птиц от нескольких заболеваний одновременно: болезни Ньюкасла, болезни Гамборо, инфекционного бронхита и реовирусной инфекции. Этот препарат создается в ответ на запросы отечественных птицеводов, он призван заменить импортные аналоги, ранее поставлявшиеся из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, в 2023 году ВНИИЗЖ зарегистрировал девять новых вакцин. В планах на 2025-й – разработка ассоциированных вакцин против вирусных болезней КРС с добавлением антигена РСВИ, а также против ротавирусной и коронавирусной инфекций КРС с добавлением антигена Escherichia coli.

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