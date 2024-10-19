Центр лекобеспечения объявил 9 аукционов на закупку 8 ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил об аукционе восьми препаратов для подопечных фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
В список входят:
- нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии;
- тедуглутид для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки;
- динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;
- глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С;
- противоопухолевое средство эверолимус;
- равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;
- алглюкозидаза альфа для лечения болезни Помпе;
- иммуноглобулин человека нормальный.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|50 мл
|792 414,93
|39 620 746,50
|18.10.2024
|2
|Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг
|2240 мг действующего вещества
|10 766,36
|24 116 646,40
|18.10.2024
|3
|Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл
|261 мл
|204 411,90
|53 351 505,90
|18.10.2024
|4
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|6720 табл. (шт.)
|2001,60
|13 450 752,00
|21.10.2024
|5
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг
|27 000 табл. (шт.)
|2426,38
|65 512 260,00
|25.10.2024
|6
|Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл
|852 мл
|66 932,06
|57 026 115,12
|25.10.2024
|7
|Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 11 мл
|429 мл
|66 932,06
|28 713 853,74
|25.10.2024
|8
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл, и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%
|90 400 мл
|821,70
|74 281 680,00
|25.10.2024
|9
|Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг
|300 мг действующего вещества
|1004,98
|301 494,00
|24.10.2024
Ранее Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» препаратов аталурен, энтректиниб, соматропин и глекапревир + пибрентасвир.