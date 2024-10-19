«Ростех» зарегистрировал ИВЛ-аппарат для новорожденных ВНИИЗЖ разрабатывает 13 новых ветеринарных вакцин » Центр лекобеспечения объявил 9 аукционов на закупку 8 ЛП для «Круга добра» Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил об аукционе восьми препаратов для подопечных фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. В список входят: нусинерсен для лечения спинальной мышечной атрофии;

тедуглутид для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки;

динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;

глекапревир + пибрентасвир для лечения хронического гепатита С;

противоопухолевое средство эверолимус;

равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;

алглюкозидаза альфа для лечения болезни Помпе;

иммуноглобулин человека нормальный. № МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 50 мл 792 414,93 39 620 746,50 18.10.2024 2 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 2240 мг действующего вещества 10 766,36 24 116 646,40 18.10.2024 3 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 261 мл 204 411,90 53 351 505,90 18.10.2024 4 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 6720 табл. (шт.) 2001,60 13 450 752,00 21.10.2024 5 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг 27 000 табл. (шт.) 2426,38 65 512 260,00 25.10.2024 6 Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл 852 мл 66 932,06 57 026 115,12 25.10.2024 7 Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 11 мл 429 мл 66 932,06 28 713 853,74 25.10.2024 8 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл, и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10% 90 400 мл 821,70 74 281 680,00 25.10.2024 9 Алглюкозидаза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг 300 мг действующего вещества 1004,98 301 494,00 24.10.2024 Ранее Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» препаратов аталурен, энтректиниб, соматропин и глекапревир + пибрентасвир. gxpnews