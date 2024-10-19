Группы потребителей просят FTC заблокировать сделку Novo Holdings-Catalent

Американские группы потребителей и два крупных профсоюза обратились к Федеральной торговой комиссии США с призывом заблокировать сделку между Novo Holdings, контролирующим акционером Novo Nordisk, и контрактным производителем лекарств Catalent, пишет агентство Reuters. В письме утверждается, что это приобретение угрожает конкуренции в области препаратов для снижения веса и передовых методов генной терапии.

Исследовательская группа общественных интересов США и Международный профсоюз работников сферы услуг (SEIU) выразили свои опасения в письме к FTC в отношении сделки на сумму $16,5 млрд. Однако, по заявлению Novo Holdings, сделка увеличит поставки Wegovy, популярного инъекционного препарата для снижения веса на основе GLP-1.

На прошлой неделе сенатор США Элизабет Уоррен также призвала FTC внимательно рассмотреть сделку, сославшись на аналогичные опасения. Группы потребителей отмечают, что сделка может ограничить возможности конкурентов, таких как Amgen, Pfizer, Roche и AstraZeneca, которые разрабатывают собственные препараты GLP-1.

В письме утверждается, что предполагаемое приобретение вызывает серьезные вопросы о способности будущих конкурентов Novo вывести свои продукты на рынок, а также о доступности производственных мощностей для этих новых препаратов. Среди компаний, которые могут быть затронуты сделкой, упоминаются Viking Therapeutics, Structural Therapeutics и Sun Pharma.

В рамках сделки Novo Nordisk также фигурировала продажа трех объектов Catalent – в Ананьи (Италия), Брюсселе (Бельгия) и Блумингтоне (штат Индиана) – Novo Nordisk за $11 млрд. Novo Nordisk обязалась выполнять существующие контракты на заводах, которые планирует приобрести.

Группы, в том числе Consumer Action и Doctors for America, выразили обеспокоенность тем, что владение Novo Holdings может повлиять на способность Catalent производить генные терапии. AFSCME и SEIU также отметили, что объединяют интересы миллионов работников в сфере здравоохранения и государственного сектора.

«Проблемы конкуренции выходят за рамки существующих лекарств. Мы призываем комиссию учитывать влияние на будущие методы лечения, включая генную терапию», – заявил Дэвид Балто, юрист по антимонопольному праву, представляющий группы.

В письме упоминаются контракты Catalent с Sarepta Therapeutics для производства генного препарата Elevidys и с Novartis для производства генной терапии Zolgensma. Однако представители Sarepta и Novartis отметили, что не ожидают негативных последствий от сделки.

gxpnews