«Ростех» зарегистрировал ИВЛ-аппарат для новорожденных

ПАО «Техприбор» (входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех») получил регистрационное удостоверение на аппарат ИВЛ для новорожденных «Неолайн-1». Оборудование будет проходить апробацию в медицинских учреждениях. Начало продаж запланировано на 2025 год, сообщила пресс-служба компании.

Инновационный аппарат для неинвазивной вентиляции легких для новорожденных «Неолайн-1» предназначен для проведения респираторной поддержки и ингаляции кислородно-воздушной смесью новорожденных и детей до одного года в родильных залах, отделениях реанимации и интенсивной терапии детских больниц и перинатальных центров. При этом контролируется сатурация и частота пульса новорожденного.

«КРЭТ выводит на рынок „Неолайн-1“ в максимальной комплектации. Аппарат экспертного класса обладает самым широким функционалом среди конкурентов, в том числе определяет частоту дыхания в любых рабочих условиях, обладает автоматической регулировкой потока и возможностью регулировки скорости нарастания давления. По техническим характеристикам аппарат не уступает импортным аналогам. Кроме того, мы уверены, что „Неолайн-1“ имеет большой экспортный потенциал», – отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Аппарат ИВЛ «Неолайн-1» был разработан в рамках программы импортозамещения в инженерно-инновационном центре предприятия, добавила пресс-служба организации.

КРЭТ уделяет большое внимание современным медицинским разработкам, которые позволяют формировать технологический суверенитет страны в медицинской отрасли. На предприятиях концерна разрабатывается и производится широкая линейка аппаратов ИВЛ различного класса – от экспертного до портативного. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году в российские клиники было отправлено больше 12 тысяч приборов «Авента». Сегодня ведется разработка новой линейки аппаратов искусственной вентиляции легких «Мобивент».

Ранее специалисты Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех») разработали новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Мобивент Окси», который предназначен для пациентов с COVID-19 и лиц с хроническими легочными заболеваниями во время их обострения и сердечными заболеваниями, когда наблюдается недостаточное насыщение крови кислородом.

gxpnews