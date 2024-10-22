Novo Nordisk подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Ozempic

Датская Novo Nordisk подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Ozempic для производства противодиабетического препарата с МНН семаглутид, сообщает АГН «Москва». Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 5, что позволяет под этим брендом производить и продавать фармацевтические препараты.

Тем не менее в системе Роспатента найти данную заявку не удалось. Имеется только информация о заявке и регистрации бренда Ozempic, произошедших в 2017 году. Кроме того, в системе нашлись данные о том, что в июле 2024 года заявку о регистрации бренда Ozempic подало ООО «Амбрелла» с МКТУ № 3 (антиперспиранты, лаки для волос, ароматическая вода и другие товары, относящиеся к косметической и химической отраслям).

Напомним: официальные поставки в Россию семаглутида от Novo Nordisk прекратились в 2023 году. Очень быстро нишу заняли российские дженерики: так, принудительную лицензию на производство аналогов получили компании «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма». По данным DSM Group, с начала 2024 года объем реализации достиг 829 900 упаковок, что в денежном выражении составило 4,9 млрд рублей. Это существенно превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, когда было продано 206 800 упаковок на сумму 2,1 млрд рублей.

gxpnews