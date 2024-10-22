ГК ВИК откроет завод по выпуску ЛП против кокцидиоза и некротического энтерита

Группа компаний ВИК планирует в 2025 году ввести в эксплуатацию крупнейший в СНГ завод ветеринарных лекарственных препаратов, ориентированный в основном на выпуск кокцидиостатиков и продуктов для лечения некротического энтерита. Об этом исполнительный директор ГК Сергей Каспарьянц рассказал в интервью «Агроэксперту».

Мощность нового объекта при полной загрузке составит 9000 тонн. По словам представителя компании, ранее препараты, которые планируется выпускать на производстве, поставлялись в Россию из недружественных стран.

Кроме того, компания готовит к запуску cобственный R&D-центр. «Это большой амбициозный для нас проект. Мы консолидируем там четыре свои действующие лаборатории и новые площади под фармацевтику и иммунобиологию», – пояснил Каспарьянц.

Проект нацелен на трансфер технологий крупнейших иммунобиологических производителей. «Уже есть определенные успехи, и мы планируем в этом году выпустить несколько новых продуктов. В первую очередь это будет сельское хозяйство: свиноводство и птицеводство», – добавил он.

Спикер также рассказал о том, как ГК подключилась к системе обязательной маркировки ветпрепаратов. Затраты составили порядка 40 млн рублей. Он уверяет, что затраты на маркировку не скажутся на конечной цене товара для потребителя.

gxpnews