AbbVie обвинила «Фармасинтез» в нарушении патентных прав из-за ЛП «Пиглерия»

Российское подразделение AbbVie подало к отечественному фармпроизводителю «Фармасинтез» иск, обвинив его в нарушении патентных прав на препарат для лечения гепатита С «Мавирет» (глекапревир + пибрентасвир). Об этом узнал «Фармвестник».

Предварительное заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на январь 2025 года. «Надежная защита интеллектуальной собственности имеет решающее значение для способности AbbVie предоставлять пациентам инновационные лекарства, обеспечивая при этом доступ пациентов к качественному лечению в областях заболеваний со значительными неудовлетворенными потребностями», – заявили в AbbVie.

Напомним: «Мавирет» был зарегистрирован FDA в 2017 году, в России одобрен к использованию в 2018-м. Патент на препарат действителен еще девять лет (до 2033 года). Российская компания получила регистрационное удостоверение на дженерик под названием «Пиглерия» в июле 2024 года. Как поясняют в «Фармасинтезе», выводить препарат на рынок раньше времени, что означало бы нарушение действующего законодательства РФ об охране интеллектуальной собственности, не планируется.

gxpnews