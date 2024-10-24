Скворцова: «мРНК-вакцины Moderna и Pfizer вышли на рынок недоработанными»

Разработанные Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) мРНК-вакцины имеют большую трансляционную эффективность по сравнению с зарубежными вакцинами Moderna и Pfizer, заявила глава агентства Вероника Скворцова. По ее мнению, зарубежные противокоронавирусные препараты вышли на рынок недоработанными, что сказалось на их действенности.

«Эффективность вакцин мРНК, которые создаются на нашей базе, превышает вакцину Moderna на 55% по трансляционной эффективности и, соответственно, Pfizer – на 90%», – констатировала она на Курчатовском геномном форуме.

Скворцова добавила, что российские мРНК-вакцины существуют и как аналоги первого поколения (подобные Moderna и Pfizer), и как «более устойчивые, кольцевые» – второго поколения. «Мы обеспечиваем точное действие этих вакцин и минимизируем системные побочные эффекты, из-за которых Moderna и Pfizer подвергались критике», – отметила глава ФМБА.

Ранее были опубликованы результаты III фазы клинических исследований эффективности и безопасности вакцины «Конвасэл», которая разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Эффективность в вопросе профилактики COVID-19 составила 85,2%.

Нежелательные явления были в основном легкими и включали местные реакции. Не наблюдалось случаев выраженных аллергических реакций, анафилактического шока и других серьезных явлений, связанных с вакцинацией.

gxpnews