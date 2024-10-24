Глаголев: «В 2023 году в РФ зарегистрировали 56 препаратов для лечения ССЗ»

В 2023 году в России зарегистрировано 56 наименований лекарств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (речь идет о воспроизведенных препаратах), а также 206 медицинских изделий, необходимых людям с кардиозаболеваниями. Такие данные озвучил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Среди зарегистрированных медицинских изделий большая часть – кардиостимуляторы (36), а также стенты (24). Глаголев подчеркнул, что, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, российская фармацевтическая промышленность активно работает над импортозамещением и созданием новых лекарств. Этому способствуют, по его словам, правительственные меры, направленные на ускорение регистрации медизделий и препаратов, которые находятся под риском дефицита.

Однако помимо обеспечения широкого ассортимента важно также гарантировать доступность необходимых препаратов для каждого пациента, добавил он. И подчеркнул, что в России болезни сердечно-сосудистой системы становятся причиной смерти в 44% всех случаев. Ранее он высказался о росте российского фармрынка. По его мнению, санкционное давление не оказало сильного влияния на развитие отрасли.

gxpnews