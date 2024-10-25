MSD покупает Modifi Biosciences за $1,3 млрд

MSD выкупит компанию – разработчика онкопрепаратов Modifi Biosciences из Нью-Хейвена, штат Коннектикут. Американский фармгигант уже заплатил $30 млн в качестве аванса, а в дальнейшем Modifi имеет право на получение потенциальных выплат в размере до $1,3 млрд в обмен на препараты нового класса против трудноизлечимых опухолей мозга, включая глиобластомы.

Разработки Modifi направлены на избирательное уничтожение раковых клеток путем модификации их ДНК. В то же время MSD находится в поиске подходящих кандидатов, которые могли бы компенсировать потерю доходов от ее блокбастера Keytruda, патентная защита которого будет утрачена к концу десятилетия.

В прошлом году MSD заключила сделку стоимостью $5,5 млрд с японской Daiichi Sankyо с целью совместно разработать три препарата для лечения рака. В сентябре 2024 года партнеры сообщили, что их препарат патритумаб дерукстекан достиг главной цели – продления времени жизни некоторых пациентов с формой рака легких без прогрессирования заболевания на поздней стадии исследования.

gxpnews