Moderna проводит испытания трехвалентной вакцины против норовируса

В Великобритании начались клинические испытания третьей фазы потенциально первой в мире вакцины мРНК-1403 против норовируса. Исследование, рассчитанное на два года, включает 25 тысяч добровольцев из разных стран, в том числе из Японии, Австралии и Канады. Об этом сообщает The Guardian.

mRNA-1403 – это мРНК-вакцина, предназначенная для профилактики умеренного и тяжелого острого гастроэнтерита, вызванного норовирусом. Вакцина представляет собой трехвалентный препарат, содержащий мРНК, кодирующую вирусоподобные частицы (VLPs), предназначенные для защиты от нескольких генотипов норовируса.

Разработчик препарата – компания Moderna – планирует подать документы на его регистрацию в 2026 году. Согласно информации на ее сайте, первый испытуемый получил дозу препарата в сентябре. Испытание под названием Nova 301 представляет собой рандомизированное слепое плацебо-контролируемое исследование, оценивающее эффективность, безопасность и иммуногенность мРНК-1403.

Норовирус, который распространяется при тесном контакте между людьми, что приводит к вспышкам заболевания в медицинских учреждениях, школах, детских садах и домах престарелых, становится причиной смерти около 200 тысяч человек в год, однако одобренной вакцины от него до сих пор нет.

В прошлом месяце Moderna сообщила о промежуточных результатах исследования своей мРНК-вакцины для профилактики mpox (обезьянья оспа). Препарат более эффективен, чем используемый сегодня Jynneos от Bavarian Nordic, считают в компании. Данные испытаний первой-второй фаз начнутся в середине 2025 года.

gxpnews