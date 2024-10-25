Roche выступила за блокировку сделки между Novo Nordisk и Catalent

Руководство Roche призвало власти США заблокировать сделку Novo Holdings, контролирующей Novo Nordisk, и контрактного производителя лекарств Catalent. Причина в том, что это может ударить по конкуренции в бурно развивающейся индустрии препаратов для похудения, заявил гендиректор фармгиганта Томас Шинекер.

«Ограничение конкуренции в этом пространстве не самая лучшая идея. С точки зрения отрасли это было бы неправильным решением властей. Это может стать проблемой для других мелких игроков, если будет введено ограничение на количество [контрактных производителей]», – заявил он в ходе беседы с журналистами и аналитиками.

Он пояснил, что, если крупные фармкомпании начнут скупать организации, занимающиеся контрактным производством, это приведет к монополизации рынка и ограничит количество возможных конкурентов. В зоне риска в том числе такие игроки фармрынка, как Amgen, Pfizer, Roche и AstraZeneca.

Компания Eli Lilly, главный конкурент Novo Nordisk на рынке лекарств от ожирения и диабета, неоднократно высказывала опасения по поводу сделки, в результате которой Novo Nordisk получит в прямое владение три предприятия Catalent, где заправляются инъекционные шприцы: в Италии, Бельгии и США.

Кроме того, на прошлой неделе альянс американских групп защиты прав потребителей, пациентов и работников обратился в Федеральную торговую комиссию США с просьбой запретить Novo Holdings приобрести компанию Catalent, заявив, что сделка угрожает конкуренции в области препаратов для похудения и генных терапий.

Представитель Novo Nordisk ответил на это заявление, подчеркнув, что с Catalent конкурирует «большое количество» других контрактных производителей лекарств. Поэтому в случае одобрения сделки, которое ожидается в конце 2024 года, фармацевтические и биотехнологические компании «по-прежнему будут иметь доступ к широкому выбору контрактного производства, включая Catalent».

В Catalent также отметили: «Мы уверены в том, что сделка отвечает интересам конкуренции, и нам неизвестно о каких-либо конкурентных продуктах GLP-1, которые производятся для коммерческой продажи на трех площадках, которые планирует приобрести Novo Nordisk».

gxpnews