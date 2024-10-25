Завод стекла в Мордовии закроет потребность медицинской отрасли в стеклянной трубке

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Система» в Республике Мордовия в 2025 году начнут открываться предприятия первых резидентов. Со многими потенциальными кандидатами уже достигнуты договоренности, в их числе «Лисфарм стекло», рассказал в своем телеграм-канале глава региона Артем Здунов.

«Важный инвестпроект, направленный на укрепление технологического суверенитета страны, – производство медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Здесь резидент – ООО „Лисфарм стекло“», – написал он, уточнив, что объем инвестиций в новый завод – 2,7 млрд рублей. При этом ранее зампред правительства Мордовии Батыр Эмеев озвучивал сумму в 3,2 млрд рублей.

Ожидается, что предприятие полностью заместит импорт такой продукции. «Объемы продукции предприятия на 100% покроют потребность России в стеклянной трубке», – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО «Лисфарм стекло» Владимира Арутюнова.

На сегодняшний день уже выбраны подрядчики по поставке оборудования и изготовлению проектно-сметной документации. Производители техники не называются. На предприятии будет создано 160 рабочих мест.

Особая экономическая зона создана в республике в 2024 году, она размещается на 380 га в городском округе Саранск и Лямбирском районе.

gxpnews