Основатель сети пансионатов «Опека» выкупил доли у совладельцев «Валента Фарм»

Основатель сети пансионатов для пожилых людей «Опека» Алексей Маврин выкупил доли в ООО «Опека-Групп» у акционеров фармкомпании «Валента Фарм». Как выяснил «Коммерсантъ», доли Олега Кедровского (ему принадлежало 31,24%), Дмитрия Шульженко и Святослава Петрушко (по 9,37%) перешли ООО «Опека-МСК», в результате чего единственным бенефициаром группы остался основатель «Опеки» Алексей Маврин. Ранее он владел 50,01% в «Опека-Групп».

По оценкам аналитиков, стоимость приобретенного пакета могла составить 700-800 млн рублей. Таким образом, реструктуризация собственности привела к тому, что все активы «Опеки» сконцентрировались в руках ее основателя. Сеть, созданная в 2008 году, сейчас управляет 14 пансионатами в нескольких регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург и их области, а также Челябинск. Финансовые показатели компании демонстрируют рост: в 2023 году выручка достигла 1,47 млрд рублей, увеличившись на 26,4%, при чистой прибыли 113 млн рублей.

Первоначальные инвестиции акционеров компании «Валента Фарм» в размере 700 млн рублей, сделанные в 2019 году, были направлены на амбициозную программу расширения сети до 40 пансионатов. Однако планы пришлось скорректировать из-за пандемии COVID-19, существенно замедлившей развитие отрасли. За пять лет удалось открыть только семь новых объектов.

Несмотря на это, рынок услуг для пожилых людей демонстрирует признаки восстановления. По данным отраслевых экспертов, ведущие операторы пансионатов в московском регионе увеличили выручку на 22%, достигнув совокупного показателя более 3 млрд рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рост составил 10%, с общим оборотом 3,7 млрд рублей.

Тем не менее, по мнению гендиректора аналитической компании Eqiva Дарьи Шубиной, возможности дальнейшего развития на рынке ограничены. Эксперт напоминает, что из-за высокой ставки привлекать заемные средства проблематично.

gxpnews