Китайская компания вложила 1,7 млрд рублей в завод гепарина в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство завода по производству гепарина натрия в Воскресенске. Китайский инвестор из Шаньдуна (в России управляет ООО «Северный океан») вложил в проект, реализовать который планируется к маю 2026 года, 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Площадь фармацевтического комплекса составит 11 000 кв. м, здесь будет создано порядка 250 рабочих мест. Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона.

Основным продуктом станет гепарин натрия – активное вещество, которое препятствует образованию тромбов. Ожидается, что подмосковное производство компенсирует потребность в фармакологической субстанции гепарина натрия, основным поставщиком которой сейчас является Китай.

Соглашение о возведении завода в Воскресенске было подписано на полях ПМЭФ-2023 главой Подмосковья Андреем Воробьевым и соучредителем ООО «Северный океан» Ван Юнцином. По словам представителя китайского инвестора, Московская область была не единственным регионом, который рассматривался как территория для реализации проекта.

«Мы выбирали площадки для производства и в итоге остановились на Подмосковье. Это очень сильный регион, мы получили эффективную региональную поддержку от правительства области. По программе „Земля за 1 рубль“ был предоставлен участок, по сути, бесплатно. Для нас это огромная поддержка как для производителя. Также подмосковное правительство оказывает помощь по согласованию различных документов для скорейшего строительства нашего завода», – говорил он в июне 2023 года.

gxpnews