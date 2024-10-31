Organon расширяет портфель дерматологических ЛП с покупкой Dermavant

Американская фармкомпания Organon завершила сделку по приобретению Dermavant Sciences, дочерней компании Roivant, тем самым расширив свой портфель дерматологических препаратов. В частности, в ее портфель добавился крем VTAMA (тапинароф) 1% — одобренное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) небиологическое, нестероидное местное лечение.

VTAMA 1% показан для использования у взрослых с легким, умеренным или тяжелым бляшечным псориазом. Регулятор США также рассматривает дополнительную заявку для этого крема в качестве потенциального средства лечения атопического дерматита у взрослых и детей в возрасте от двух лет и старше. Решение об одобрении этого показания ожидается к четвертому кварталу 2024 года.

В соответствии с соглашением о приобретении, подписанным в сентябре 2024 года, Dermavant имеет право получить до $1,2 млрд от Organon. Сумма включает авансовый платеж в размере $175 млн и $75 млн в качестве поэтапного платежа после одобрения регулятором актива Dermavant. Organon также осуществит дополнительные платежи в размере до $950 млн за иные достижения.

Генеральный директор Organon Кевин Али заявил: «Будущее дерматологии зависит от инновационных методов лечения, таких как VTAMA, и приобретение Organon Dermavant позволяет нам еще больше расширить наш существующий портфель известных брендов и биоподобных дерматологических методов лечения».

Ранее американская Johnson & Johnson заявила о намерении приобрести за $1,25 млрд компанию Yellow Jersey Therapeutics, «дочку» швейцарской биотехнологической Numab Therapeutics. В результате покупатель получит готовящийся ко второй фазе клинических испытаний препарат NM26, предназначенный для лечения атопического дерматита и других воспалительных заболеваний кожи.

gxpnews