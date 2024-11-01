В суд передано более 1130 материалов для решения вопроса о конфискации немаркированной продукции

Роспотребнадзор продолжает работу по пресечению оборота немаркированной продукции. В совокупности на 31 октября 2024 года сотрудниками ведомства были проинспектированы на предмет соблюдения требований к маркировке около 1 млн 150 тыс. единиц товаров.

Вся немаркированная продукция арестована, принимаются меры по устранению нарушений со стороны продавцов.

По результатам надзорных действий должностными лицами Роспотребнадзора составлено 6233 протокола об административных правонарушениях, в суд передано более 1130 материалов для решения вопроса о конфискации немаркированной продукции.

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