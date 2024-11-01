AstraZeneca: президент китайского подразделения находится под следствием

Как сообщает AstraZeneca, президент ее китайского подразделения привлечен к расследованию и сотрудничает со следствием. После того, как об этом стало известно, акции производителя упали на целых 5,3%, что стало одним из крупнейших падений среди 100 компаний, определяющих английский фондовый индекс (FTSE).

Не сразу стало ясно, взят ли генеральный директор Леон Ван под стражу. На вопрос о местонахождении Вана представитель компании лишь повторил, что в отношении руководителя ведется расследование.

Компания в течение многих лет сохраняет одну из лидирующих позиций среди западных производителей на китайском рынке, занимающем второе место в мире по производству фармацевтических препаратов после США. Производитель вложил значительные средства в развитие фармацевтической отрасли в Китае. В прошлом году AstraZeneca объявила о планах по строительству производственного предприятия стоимостью 450 млн долларов США, а совсем недавно подписала ряд лицензионных соглашений с китайскими компаниями.

В заявлении фармацевтической компании говорится, что ее деятельность на территории Китая осуществляется «под руководством нынешнего генерального директора AstraZeneca China». Подробных сведений представлено не было.

«В случае необходимости AstraZeneca готова активно сотрудничать со следствием», — говорится в заявлении.

На торгах акции AstraZeneca упали на 5,2%.

В сентябре китайские власти задержали для допроса пять человек из числа нынешних и бывших сотрудников AstraZeneca.

remedium