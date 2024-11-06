Генпрокуратура намерена проводить проверки на основании публикаций в интернете

Генпрокуратура разработала порядок проведения прокурорских проверок, а также предложила проводить их на основании публикаций в интернете и социальных сетях. Оба документа проходят антикоррупционную экспертизу до 9 ноября.

Генеральная прокуратура разработала проект приказа генпрокурора «Об особенностях организации и проведения прокурорских проверок в отношении хозяйствующих субъектов». Документ проходит антикоррупционную экспертизу до 9 ноября.

Согласно документу, проверки будут проводить на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в том случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки. Эта информация может поступить от граждан, организаций или должностных лиц, а также из сообщений в СМИ, социальных сетях, мессенджерах и других доступных источниках.

Перечень хозяйствующих субъектов, подлежащих проверке, будет формироваться по результатам анализа состояния законности и правопорядка, прокурорской и правоприменительной практики, статистической и другой информации, содержащей достаточные данные, указывающие на наличие признаков нарушений законов.

Документом также предлагается исключить случаи истребования подлинников документов вне рамок проводимых проверок и при отсутствии необходимости их использования для проведения исследований, испытаний, специальных экспертиз, решения вопроса об уголовном преследовании. Также необходимо своевременно вернуть подлинники документов после окончания проверки, если больше они не понадобятся.

Другой проект приказа, подготовленный Генпрокуратурой, предлагает внести изменения в приказ генпрокурора № 195 от 07.12.2007 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Документ также проходит антикоррупционную экспертизу до 9 ноября.

Согласно документу, поводами для прокурорских проверок могут стать:

публикации в интернете, социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках;

материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел;

акты ревизии, проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Дина Коблова

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