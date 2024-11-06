Ученые СПбГУ создали высокоэффективный гидрогель для лечения ран

Химики Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый нетоксичный гидрогель, обладающий высокой биосовместимостью.

«Созданный нами гидрогель обладает целым рядом важных для заживления ран свойств, а именно: противовирусными, противоопухолевыми, антикоагулянтными, противовоспалительными, неиммуногенными и свойствами адгезии к тканям. Такого результата удалось достичь благодаря смешению двух биополимеров — пуллулана и хитозана — с использованием лекарственного средства гентамицин», — рассказала главный научный сотрудник лаборатории биогибридных технологий СПбГУ Майя Успенская.

По ее словам, применение хитозана позволяет расширить область применения пуллулана, который сам по себе обладает сравнительно слабыми механическими характеристиками. Дополнительно в созданный учеными СПбГУ гидрогель можно ввести лекарственные средства, например антибиотики, которые обеспечивают транспорт лекарственного препарата в рану.

Кроме того, в своей работе ученые Университета исследовали деформационные свойства используемых полимеров и поведение гелей в процессе сорбции, а также их водоудерживающие свойства и адгезию к коже с высвобождением лекарственного средства. Эксперименты показали, что разработанный в Санкт-Петербургском университете гидрогель также может применяться для создания лечебных повязок — при использовании антимикробного агента гентацимина.

По словам исследователей, высокая адгезия объясняется плотностью водородных связей и электростатическим взаимодействием полимеров, каждый из которых одновременно увеличивают сцепление полимера с раной и его прочностные характеристики.

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