BIOCAD увеличивает производство своего оригинального препарата для терапии псориаза Ученые СПбГУ создали высокоэффективный гидрогель для лечения ран » Исследование подтвердило эффективность препаратов железа у детей с ВИЧ-инфекцией Ученые из Университета Миннесоты обнаружили, что применение препаратов железа у детей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) способствует развитию центральной нервной системы. Данное открытие создает предпосылки для дальнейших исследований по изучению роли железа в развитии нервной системы у детей с ВИЧ. В период с мая 2018 года по ноябрь 2019 года было обследовано 200 ВИЧ-инфицированных детей с анемией, которые получали антиретровирусную терапию в течение не менее шести месяцев. Участники исследования была рандомизированно определены в группы получения препаратов железа или плацебо в течение трех месяцев. У детей, получавших железо, были отмечены более высокие показатели концентрации гемоглобина и усвоения железа, поступающего в организм с пищей, чем при получении плацебо. remedium