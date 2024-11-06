Минздрав пересмотрит правила формирования НМЦК при госзакупках медизделий

Поправки планируется внести в приказ ведомства № 450 от 15 мая 2020 года. Действующая редакция документа предполагает два способа определения НМЦК для изделий, не подпадающих под гособоронзаказ, одноразовых изделий из ПВХ, реестра радиоэлектронной промышленности, ТСР, сервисных услуг или изделий с государственным регулированием цен. Это метод сопоставимых рыночных цен либо метод, основанный на ценах трех контрактов, которые были заключены и исполнены без штрафов и пеней в течение трех лет до даты подачи заявки на участие.

Установлены дополнительные условия – учитывается не менее трех цен контрактов, которые были исполнены на территории региона заказчика или сопредельных регионов с учетом нахождения в одном федеральном округе. Пункты, содержащие дополнительные условия, Минздрав предлагает признать утратившими силу. Как отмечает ведомство, изменения вносятся для совершенствования механизма закупочных процедур медизделий.

Минздрав утвердил новые правила формирования НМЦК в середине мая 2020 года. Правила разрабатывались с осени 2019 года, в частности новацией стал учет стоимости техобслуживания и расходных материалов при определении цены контракта.

Летом 2022 года действие приказа распространилось и на закупки одноразовых медизделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ). Так, в июле 2022 года Правительство России исключило из постановления № 102 «Третий лишний» пункт о необходимости определения НМЦК в случае закупок медизделий по специальной методике, разрабатываемой Минздравом и Минпромторгом, а затем Минздрав России обязал определять НМЦК при госзакупках медизделий из ПВХ по приказу № 450н.