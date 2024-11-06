«Интрулайн» за 100 млн рублей запустит производство изделий для кардиологии

«Интрулайн», как индустриальный партнер НМИЦ, наладит выпуск медизделий, после того как будут получены регистрационные удостоверения. По условиям гранта НМИЦ необходимо сделать это до 1 июля 2025 года. Мощности завода и другие детали пока не раскрываются.

Как сообщил гендиректор НМИЦ Александр Чернявский, испытания детского протеза для протезирования легочной артерии завершены, медизделие на данный момент проходит регистрацию в Росздравнадзоре. По остальным разработкам испытания заканчиваются. До получения регудостоверения в НМИЦ планируют провести КИ в нескольких медцентрах.

Реализация гранта Минпромторга РФ, который был направлен НМИЦ в конце 2021 года, проводится на условиях софинансирования. Ведомство выделило 50 млн рублей, НМИЦ вложил 13,5 млн рублей, индустриальный партнер – 8 млн рублей.

Директор Института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ Ирина Журавлева в 2021 году отмечала, что отечественные аналоги указанных расходных материалов отсутствовали на российском медицинском рынке, а импортные изделия являются дорогостоящими. Тогда стоимость одного продукта оценивалась в 1,5 млн рублей. Журавлева уточняла, что продукция, разработанная НМИЦ, будет стоить в несколько раз дешевле.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Интрулайн» зарегистрировано в Новосибирской области в 2016 году. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Компания на 57,6% принадлежит Артему Липову, еще 31,2% – у Дмитрия Плеханова, 7,2% – у Артема Григорьева и 4% – у Алины Журавлевой. Выручка юрлица в 2023 году составила 2,57 млн рублей, убыток – 437 тысяч рублей.