Москва закупит датчики системы мониторинга уровня глюкозы на 1 млрд рублей

Согласно техническому заданию, планируется закупка игольчатого электрода системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости для использования в системе FreeStyle Libre 2. Причем минимальный остаточный срок годности на дату поставки должен быть не менее 12 месяцев.

Период поставки изделий – с 9 января 2025 года до 4 декабря 2026 года в два этапа. Первый этап закупки намерены проводить в 2025 году, на эти цели из городского бюджета направят 502,2 млн рублей. Второй этап пройдет в 2026 году – будет направлено 552,3 млн рублей.

Подрядчику необходимо в течение всего срока контракта поставлять датчики системы мониторинга не позднее 15 календарных дней с даты получения заявки. Закупка осуществляется с целью непрерывного и бесперебойного обеспечения потребности граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в Москве. Точное число датчиков не указано.

Согласно данным Headway Company, в 2022 году госзаказчики закупили Abbott Freestyle Libre на 4,48 млрд рублей, а сенсоры и системы Medtronic – на 611,4 млн рублей. Однако в 2023 году не было заключено ни одного госконтракта на поставку сенсоров Medtronic из-за отсутствия заявок от поставщиков.

Директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева в сентябре 2023 года заметила, что в России отмечается снижение доступности систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом. Она поясняла, что Минздрав и НМИЦ ищут альтернативные средства, например, анализируют системы от ряда производителей, в основном китайских, которые пока «не соответствуют требованиям для пациентов».

Мокрышева утверждала, что снижение отмечается из-за того, что часть комплектующих к системе в мае 2023 года вошла в ограничительный список США, в связи с чем их ввод в страну стал затруднителен. В Минздраве тогда заверили, что сложностей с поставками систем НМГ нет, а все медизделия поступают в соответствии с заключенными контрактами, идет предрегистрационная оценка новых моделей от иностранных и отечественных производителей.

В начале октября 2024 года Правительство РФ предложило изменить госпрограмму «Развитие здравоохранения», добавив в нее положения, связанные с реализацией федпроекта «Борьба с сахарным диабетом». Предлагается внести в госпрограмму регламент предоставления регионам субсидий из федбюджета для обеспечения системами НМГ беременных с таким заболеванием. Если изменения одобрят, средства будут направлять на создание и оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом, а также на дооснащение медорганизаций в сельской местности и отдаленных территориях оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с патологией.

В представленных Минздравом расчетах отмечается, что средняя стоимость сенсора одной системы НМГ составляет 5 246 рублей. Для беременных с сахарным диабетом I и II типа, моногенными формами диабета необходимо 20 сенсоров на 40 недель беременности, а беременным с гестационным диабетом – 15 сенсоров на 30 недель беременности.