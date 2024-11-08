Южнокорейские пищевые компании делают ставку на заменитель сахара — аллюлозу

В Южной Корее проходят исследования по изучению аллюлозы — подсластителя, который может прийти на смену стевии и другим заменителям сахара. Аллюлоза пользуется большой популярностью у южнокорейских производителей продуктов питания.

Она содержится в инжире, киви и других фруктах. Кроме Южной Кореи, аллюлоза была одобрена регулирующими органами США, где используется при производстве конфет и протеиновых батончиков. Подсластители на основе аллюлозы можно приобрести в некоторых продуктовых магазинах, а также на онлайн-площадках.

Однако в Южной Корее данный заменитель сахара получил более широкое распространение. Его легко можно найти в супермаркетах по цене около 7 долларов США за бутылку объемом 700 мл.

Это примерно в четыре раза дороже обычного сахара, однако производители утверждают, что аллюлоза на 70% слаще сахара и почти не содержит калорий.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила руководство, рекомендующее избегать употребления подсластителей в целях контроля массы тела, ссылаясь на возможные нежелательные долгосрочные последствия.

Кроме того, популярный подсластитель аспартам был объявлен «возможным канцерогеном» с уточнением, что его потребление в разрешенных количествах остается безопасным.

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