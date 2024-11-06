Минздрав РФ присвоил орфанный статус препарату «Р-Фарм» — «Арцерикс»

Минздрав РФ присвоил препарату для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) «Арцерикс» (гофликицепт) статус орфанного препарата. Лексредство стало первым в классе и в настоящий момент единственным в России, зарегистрированным для таргетной терапии данного аутовоспалительного заболевания.

Препарат зарегистрирован в России в июне 2024 года. Он разработан с нуля в лабораториях «Р-Фарм» и производится в России на мощностях группы компаний. Гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира.

«Мы уверены, что гофликицепт значительно расширит возможности врачей в борьбе с этим инвалидизирующим заболеванием. Снижение риска рецидива означает, что пациенты смогут жить полноценной жизнью. Понимая медицинскую потребность в терапии ИРП в России, мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы сделать ее доступной. Минздрав РФ также отмечает значимость проблемы, предоставляя отечественному препарату орфанный статус», — сказал Василий Игнатьев, генеральный директор «Р-Фарм»

«Арцерикс» представляет собой гибридный белок, гетеродимер, связывающий провоспалительные цитокины семейства интерлейкина 1 и блокирующий их действие. Эффективность гофликицепта у пациентов с ИРП была подтверждена в исследовании COURSE, проведенном в тесном сотрудничестве с НМИЦ им В.А. Алмазова и рядом других кардиологических центров.

Уже на третий день после первого введения гофликицепта наблюдалось снижение основных симптомов перикардита, таких как боль в груди, уровень C-реактивного белка и перикардиальный выпот. В рамках клинического исследования у группы пациентов, принимавших гофликицепт, не было зафиксировано ни одного рецидива заболевания.

gxpnews