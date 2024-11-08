Vertex Pharma объявила о повышении прогноза выручки по итогам года

Компания Vertex Pharmaceuticals объявила о повышении прогноза годовой выручки. По итогам третьего квартала показатели спроса на препараты для лечения муковисцидоза превзошли ожидания.

В настоящее время фармацевтическая компания рассчитывает, что выручка от продаж в 2024 году составит от 10,8 до 10,9 млрд долларов США при ранее прогнозируемых 10,65–10,85 млрд долларов США.

По оценкам финансово-аналитической компании LSEG, годовой доход компании составит 10,75 млрд долларов США.

По итогам третьего квартала продажи препарата Трикафта, предназначенного для лечения муковисцидоза, выросли более чем на 13% и составили 2,59 млрд долларов США, превысив оценку аналитиков в 2,33 млрд долларов США.

Высокий спрос на препараты для лечения муковисцидоза также позволили превзойти прогнозы по выручке Vertex за третий квартал.

Выручка в третьем квартале выросла на 12% и составила 2,77 млрд долларов США при прогнозах аналитиков в 2,72 млрд долларов США.

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