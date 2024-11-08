«Фармасинтез» начал производство нового анестетика «Лонградакс»

«Фармасинтез» выпустил в гражданский оборот новый препарат «Лонградакс» — он уже доступен для использования в медицинских учреждениях. Новое лекарственное средство, действующим веществом которого является десфлуран, относится к группе ингаляционных анестетиков и производится в форме жидкости для ингаляций на основе фторированного метилэтилового эфира.

Препарат разработан для проведения как начального этапа наркоза, так и для поддержания анестезии во время хирургических вмешательств, причем его можно применять как у взрослых пациентов, так и у детей. В «Фармасинтезе» отмечают, что на данный момент компания является эксклюзивным производителем этого жизненно необходимого препарата на территории России.

В ГРЛС имеются сведения о трех зарегистрированных препаратах с МНН десфлуран. Это «Суфран» (держатель регистрационного удостоверения — «Бакстер Хелскэа Корпорейшн», дата регистрации — 12 ноября 2012 года) и «Десфлуран» (АО «Р-Фарм», 22 мая 2014 года).

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