ВОЗ утвердила перечень из 17 патогенов для разработки вакцин

ВОЗ опубликовала список из 17 патогенов, против которых нужны новые вакцины. Всего организация выделила три группы микроорганизмов: против первой необходимо разработать вакцины (например, стрептококк группы А и ВИЧ-1), против второй — продолжать исследования (цитомегаловирус и вирус гриппа), против третьей — одобрить препараты у регулятора (вирус денге и туберкулез).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в журнале eBioMedicine список из 17 патогенов, против которых требуется безотлагательная разработка новых вакцин.
Директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О’Брайен отметила, что вакцины создаются, как правило, исходя из их коммерческой выгоды, а не гуманитарных соображений о спасении жизни людей. По ее словам, опубликованный перечень поможет не только значительно снизить заболеваемость, но и сократить расходы в сфере здравоохранения. Для составления перечня организация привлекла международных и региональных экспертов, которые определили наиболее важные факторы при принятии решений о необходимости внедрения тех или иных препаратов.
Исследование ВОЗ подтвердило необходимость продолжения разработки вакцин против ВИЧ, малярии и туберкулеза — заболеваний, от которых ежегодно умирает почти 2,5 млн человек по всему миру. Особое внимание также уделяется стрептококку группы А, который вызывает широкий спектр инфекций — от фарингита и импетиго до некротического фасциита — и ежегодно приводит к примерно 280 тыс. смертельных случаев от ревматической болезни сердца преимущественно в странах с низким уровнем дохода. Кроме того, в публикации подчеркивается важность борьбы с клебсиеллой пневмонии (klebsiella pneumoniae) — грамотрицательной бактерией, ответственной примерно за 40% летальных исходов среди новорожденных при заражении крови в государствах третьего мира.
ВОЗ разделила патогены на три категории в зависимости от степени готовности вакцин против них.
Первая группа объединила возбудители инфекций, для противостояния которым пока нет вакцин и их необходимо разработать:
- стрептококк группы А,
- вирус гепатита С,
- ВИЧ-1,
- клебсиелла пневмонии.
Во вторую группу вошли патогены, вакцины от которых созданы, но нуждаются в дальнейших исследованиях:
- цитомегаловирус,
- вирус гриппа,
- лейшмании,
- нетифоидная сальмонелла,
- норовирус,
- малярийный плазмодий,
- шигелла,
- золотистый стафилококк.
Третья группа включает болезнетворные микроорганизмы, вакцины против которых близки к регистрации регуляторными органами:
- вирус денге,
- стрептококк группы В,
- кишечная палочка,
- туберкулез,
- респираторно-синцитиальный вирус.
Как утверждается, ВОЗ сформировала перечень главных эндемичных патогенов с целью реализации программы по всеобщей иммунизации населения планеты от серьезных заболеваний до 2030 года. Составленный список поможет научным кругам, инвесторам, фармпроизводителям и властям определить ключевые направления в разработке вакцин.
Фото: who.int
Владимир Заболотских
pharmvestnik