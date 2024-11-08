ВОЗ утвердила перечень из 17 патогенов для разработки вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в журнале eBioMedicine список из 17 патогенов, против которых требуется безотлагательная разработка новых вакцин.

Директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О’Брайен отметила, что вакцины создаются, как правило, исходя из их коммерческой выгоды, а не гуманитарных соображений о спасении жизни людей. По ее словам, опубликованный перечень поможет не только значительно снизить заболеваемость, но и сократить расходы в сфере здравоохранения. Для составления перечня организация привлекла международных и региональных экспертов, которые определили наиболее важные факторы при принятии решений о необходимости внедрения тех или иных препаратов.

Исследование ВОЗ подтвердило необходимость продолжения разработки вакцин против ВИЧ, малярии и туберкулеза — заболеваний, от которых ежегодно умирает почти 2,5 млн человек по всему миру. Особое внимание также уделяется стрептококку группы А, который вызывает широкий спектр инфекций — от фарингита и импетиго до некротического фасциита — и ежегодно приводит к примерно 280 тыс. смертельных случаев от ревматической болезни сердца преимущественно в странах с низким уровнем дохода. Кроме того, в публикации подчеркивается важность борьбы с клебсиеллой пневмонии (klebsiella pneumoniae) — грамотрицательной бактерией, ответственной примерно за 40% летальных исходов среди новорожденных при заражении крови в государствах третьего мира.

ВОЗ разделила патогены на три категории в зависимости от степени готовности вакцин против них.

Первая группа объединила возбудители инфекций, для противостояния которым пока нет вакцин и их необходимо разработать:

стрептококк группы А,

вирус гепатита С,

ВИЧ-1,

клебсиелла пневмонии.

Во вторую группу вошли патогены, вакцины от которых созданы, но нуждаются в дальнейших исследованиях:

цитомегаловирус,

вирус гриппа,

лейшмании,

нетифоидная сальмонелла,

норовирус,

малярийный плазмодий,

шигелла,

золотистый стафилококк.

Третья группа включает болезнетворные микроорганизмы, вакцины против которых близки к регистрации регуляторными органами:

вирус денге,

стрептококк группы В,

кишечная палочка,

туберкулез,

респираторно-синцитиальный вирус.

Как утверждается, ВОЗ сформировала перечень главных эндемичных патогенов с целью реализации программы по всеобщей иммунизации населения планеты от серьезных заболеваний до 2030 года. Составленный список поможет научным кругам, инвесторам, фармпроизводителям и властям определить ключевые направления в разработке вакцин.

Фото: who.int

Владимир Заболотских

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