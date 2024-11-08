Роспотребнадзор усилит контроль за рынком биодобавок

Роспотребнадзору по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции было дано поручение — усилить контроль за рынком биологически активных добавок (БАД), пишет «Коммерсантъ». Издание не уточняет, когда состоялось это заседание.

Дополнительные проверки решили ввести из-за роста случаев, когда биодобавки завозят под видом комплексных пищевых добавок. В соответствии с правилами, введенными с 1 октября 2023 года, для БАД действует обязательная маркировка, продукция также должна получить свидетельство о госрегистрации. В то время как для пищевых добавок достаточно декларации соответствия.

«Работа по разработке дополнительных индикаторов риска для пресечения незаконного оборота БАД продолжается», — сообщили «ФВ» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новые индикаторы риска при обороте биодобавок, утвержденные Роспотребнадзором, начали действовать с 14 октября. В них вошли пять новых позиций. В их числе — новый индикатор риска, направленный на выявление в рознице фактов реализации БАД с недостоверными кодами маркировки.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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