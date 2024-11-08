Правительство изменило порядок ввоза наркотических и психотропных веществ

Росздравнадзор будет вести реестр выданных сертификатов на ввоз и вывоз из страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Постановление об этом утвердило правительство, оно вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Правительство изменило правила ввоза в Россию и вывоза из страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утверждено соответствующее постановление № 1481 от 02.11.2024. Оно вносит изменения в постановление № 181 ‎от 21.04.2011.

Согласно документу Росздравнадзор будет вести реестр выданных сертификатов на ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые будут размещаться на официальном сайте. Ранее в проекте постановления было указано, что реестр выданных разрешений будет вести и МВД. Выписка из реестра сформируется автоматически, на нее наносится QR-код со ссылкой на данные из реестра на сайте ведомства.

Чтобы получить разрешение на ввоз и вывоз указанных веществ, подавать заявления в МВД и Росздравнадзор теперь можно будет не только в письменной, но и в электронной форме: через «Госуслуги». Из перечня документов, которые необходимо приложить к заявлению, исключили договор комиссии.

МВД рассматривает документы в течение 15 дней, а Росздравнадзор — до пяти дней. Решение об отказе теперь также можно получить в электронной форме.

Кроме того, сокращен с 15 до трех дней срок, в течение которого Росздравнадзор должен скорректировать информацию в сертификате с ошибкой. В течение еще трех дней служба вносит в реестр сведения об аннулировании сертификата.

В случае ввоза и вывоза наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров в государства, не являющиеся членами ЕАС, необходимо получить разовую лицензию от Минпромторга в соответствии с правилами, утвержденными решением Совета ЕАЭС № 125 от 24.11.2023 «Об утверждении Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами». Сертификаты об этих перевозках также будут вносить в реестр Росздравнадзора.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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