Abbott и Reckitt выиграли суд по делу о детском питании на 6,2 млрд долларов

Суд присяжных в Сент-Луисе (штат Миссури, США) отклонил иск против компаний Abbott Laboratories и Mead Johnson — подразделения Reckitt — по делу о питательных смесях для недоношенных детей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Обвинения в адрес производителей выдвинула Элизабет Уитфилд, чей сын появился на свет раньше срока — на 28-й неделе беременности с весом около одного килограмма. Как утверждала истица, после употребления детских смесей Similac от Abbott и Enfamil от Mead Johnson у ее ребенка развился некротический энтероколит — опасное кишечное заболевание, которое в 20% случаев приводит к смерти. В этой связи женщина потребовала выплаты компенсации в размере 6,2 млрд долл.

Мальчик перенес хирургическую операцию по удалению части кишечника, но страдает от серьезных проблем со здоровьем и задержек в развитии. По словам адвокатов, фармкомпании скрывали информацию о потенциальной угрозе, продолжая активно продвигать свою продукцию в медицинских учреждениях.

Представители Abbott и Reckitt подчеркнули, что решение суда указывает на отсутствие научных доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между детским питанием компаний и развитием некротического энтероколита.

Это первая победа производителей в череде судебных разбирательств, насчитывающих тысячи аналогичных исков. В марте этого года по схожему делу суд обязал Mead Johnson выплатить истцам 60 млн долл., а Abbott — 495 млн долл. По оценкам аналитиков Bloomberg Intelligence, общая сумма компенсаций в случае проигрыша всех судебных процессов может составить 2,5 млрд долл.

Месяц назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальные институты здравоохранения (NIH) США опубликовали совместное заявление об отсутствии научных оснований считать смеси для недоношенных детей причиной возникновения некротического энтероколита.

В 2012 году журнал Nature представил научную работу исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они установили, что в результате переваривания искусственных детских смесей образуются свободные жирные кислоты в концентрациях, которые могут быть токсичными для клеток кишечника недоношенных младенцев, отличающегося повышенной проницаемостью. При этом грудное молоко такого эффекта не оказывает.

Фото: shurkin_son / freepik

Владимир Заболотских

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