«Биннофарм Групп» по итогам сентября занимает 4-е место среди фармпроизводителей на розничном рынке России По итогам сентября ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» занимает четвертую позицию на розничном рынке России (sell out, данные аналитического агентства AlphaRM). За девять месяцев 2024 года компания выросла на две строчки в рейтинге производителей и заняла шестое место среди всех корпораций, демонстрируя прирост 22% относительно того же периода 2023 года. При этом «Биннофарм Групп» продолжает подтверждать свои позиции на рынке ОТС-препаратов и занимает третье место по продажам в аптечном сегменте (sell out) в стоимостном выражении с приростом 20% относительно 2023 года. В общем рыночном рейтинге (розница и тендер) компания занимает 11-е место в рублях с приростом 19% в сравнении с прошлом годом. Рост всего российского фармацевтического рынка в коммерческой рознице в январе – сентябре 2024 года в стоимостном выражении составил 17%. Таким образом, «Биннофарм Групп» выросла выше рынка на 5 п. п. (22% vs 17%). Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «При всей изменчивости ситуации на рынке мы остаемся стабильно растущей компанией. Наметив для себя многоуровневую стратегию развития, „Биннофарм Групп" упорно идет к достижению своих целей. Высокая ключевая ставка, дефицит кадров, нестабильный спрос, жесткая конкуренция среди производителей не стали препятствием для укрепления позиций компании на рынке. Мы наращиваем портфель препаратов, верим в партнерство с дистрибьюторами и аптечными сетями, усиливаем свою промоционную активность, работу с врачами и фармацевтами в России и за рубежом. Использование цифровых технологий и омниканального продвижения позволяет двигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду».