Две трети врачей указали на проблемы с назначением препаратов онкопациентам

Большинство врачей-онкологов указывают на недостаточность финансирования терапии, следует из опроса ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» и портала «Мир врача». Две трети опрошенных сообщили о недоступности лекарств, необходимых пациентам в соответствии с клинрекомендациями.

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» и портал «Мир врача» провели опрос врачей-онкологов в августе-сентябре 2024 года, его результаты оказались в распоряжении «Медицинского вестника». Большинство участников исследования (88%) указали на недостаточность финансирования терапии.

Две трети (68%) врачей-онкологов в ходе опроса сообщили о сложностях с назначением лечения пациентам и связывают проблемы с недоступностью лекарственных препаратов, необходимых пациенту, согласно требованиям клинических рекомендаций.

На проблемы с препаратами для таргетной и имуннотерапии указали 60% респондентов, еще 29% специалистов сообщили о проблемах с препаратами для сопроводительной терапии онкобольных. О сложностях с назначением необходимой химиотерапии заявили 28% опрошенных, с обезболиванием — 13%.

В исследовании поучаствовали 100 врачей из 48 регионов России. Из них 43% специалистов оказывают медицинскую помощь онкопациентам в амбулаторных условиях, 39% респондентов работают врачами-онкологами (химиотерапевты).

Изложенные в исследовании данные указывают на необходимость увеличения финансирования на оказание онкологической помощи в круглосуточном и дневном стационаре, а также на амбулаторно-поликлиническую помощь с ежегодной индексацией этой величины минимум на 18%.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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