FDA одобрило новое устройство Johnson & Johnson для лечения заболеваний сердца

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило устройство Varipulse от компании Johnson & Johnson для лечения пароксизмальной фибрилляции предсердий, при которой симптомы нарушения сердечного ритма проявляются эпизодически и устойчивы к лекарственной терапии.

Varipulse представляет собой систему абляции импульсным полем, предназначенную для восстановления нормального сердечного ритма. Среди других компаний с подобными устройствами для лечения мерцательной аритмии – Boston Scientific и Medtronic.

Ранее сообщалось, что FDA предоставило статус ускоренного рассмотрения ведущему продукту японской компании FELIQS – FLQ-101, предназначенному для профилактики ретинопатии недоношенных.

gxpnews