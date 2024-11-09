Moderna сообщает о неожиданной прибыли за III квартал 2024 года

Moderna неожиданно отчиталась о прибыли в третьем квартале на уровне $13 млн, или 3 цента на акцию, что значительно выше показателей прошлого года: убыток в размере $3,6 млрд, пишет Reuters. Аналитики ожидали убыток в размере $753 млн, или $1,90 на акцию, согласно данным LSEG. Также продажи вакцины Spikevax от COVID-19 достигли $1,8 млрд, превысив средние ожидания в $1,38 млрд и увеличившись на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Увеличение продаж объясняется более ранним запуском вакцины в США и высоким спросом.

«В первые дни мы отгрузили больше продукции и смогли обеспечить всех поставщиков медицинских услуг доступом к вакцинам от COVID», – заявил в интервью финансовый директор Джеймс Мок.

Ранее сообщалось, что компания снизила свои расходы на 50% по сравнению с предыдущим годом, что стало возможным благодаря сокращению затрат на производство и списание запасов. Но, несмотря на рост продаж, Moderna прогнозирует, что общая выручка от вакцины COVID-19 в 2024 году будет ниже уровня 2023 года, когда она составила около $7 млрд.

«Этот прогноз представляется более чем достижимым, исходя из ожидаемых продаж вакцины от COVID в четвертом квартале», – отметил в своей заметке аналитик TD Cowen Тайлер Ван Бюрен. Во время встречи с инвесторами Мок сообщил, что в следующем квартале Moderna ожидает общий объем продаж в размере от $200 млн до $500 млн, если предположить, что уровень вакцинации от COVID останется на прежнем уровне или снизится на 10% по сравнению с прошлым годом. Он добавил, что компания ожидает достичь нижней границы этого диапазона продаж, если доля Moderna на рынке вакцин от COVID останется прежней и не произойдет роста продаж ее вакцины от RSV.

Напомним, что Moderna также делает ставку на расширение ассортимента вакцин. Она планирует выпуск новых продуктов, включая вакцину от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и комбинированную вакцину от COVID и гриппа. Продажи первой вакцины против РСВ оказались ниже ожиданий, составив $10 млн вместо прогнозируемых $135 млн, что компания объясняет поздним одобрением препарата. «Мы не смогли конкурировать в разгар сезона контрактов, потому что вакцина была одобрена в мае, – сказал Мок. – Многие контракты уже были заключены, а также существенный объем запасов у клиентов».

Чтобы укрепить свои позиции, Moderna планирует подать заявки на новые разрешения для вакцин против гриппа, COVID-19 и РСВ. В компании произошли также кадровые изменения: президент Стивен Хоге возглавит коммерческое направление, в то время как генеральный директор Стефан Бансель оставит эту должность, сосредоточившись на стратегическом управлении. Топ менеджеры Жаклин Миллер и Роуз Лафлин были повышены до должностей главного медицинского директора и исполнительного вице-президента по исследованиям соответственно.

Ранее сообщалось, что Moderna проводит испытания трехвалентной вакцины против норовируса, потенциально первой в мире. Компания планирует подать документы на его регистрацию в 2026 году.

gxpnews