Pfizer инвестирует $1 млрд в Китай в течение следующих 5 лет

Президент Pfizer China Жан-Кристоф Пуанто заявил, что компания инвестирует $1 млрд в страну в течение следующих пяти лет, согласно сообщениям местных СМИ. Инвестиции включают сотрудничество с Beijing Tianguangshi Biotechnology и Kangyuan Bochuang Biotechnology по лечению множественной миеломы. Это первое локальное биотехнологическое партнерство в материковом Китае с тех пор, как в стране была запущена Pfizer Ignite – программа разработки и клинического обслуживания, заявили Tianguangshi и Kangyuan, сообщает EndPoint.

Онкология и борьба с ожирением стали ключевыми направлениями для Pfizer в Китае, что отражает стремление компании диверсифицироваться за пределами достижений, связанных с COVID-19. В отчетах за последний год руководство компании отмечало значительные рыночные возможности в этих областях. Pfizer работает в Китае более 30 лет и неоднократно называла страну ключевым рынком, рассматривая страну как приоритетный рынок, и поддерживает инициативу «Здоровый Китай – 2030» для улучшения здравоохранения. Несмотря на обсуждение ограничений в рамках закона о биобезопасности, генеральный директор Альберт Бурла сохраняет оптимизм относительно инноваций в Китае. В марте прошлого года Pfizer объявила, что внесет свой вклад в инициативу «Здоровый Китай – 2030», направленную на улучшение общественного здравоохранения.

Новое обязательство появилось на фоне того, как законодатели продвигают закон о биобезопасности, который, по сути, запретит китайским биотехнологическим подрядчикам работать с американскими компаниями. В марте, через несколько месяцев после внесения законопроекта, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что он по-прежнему «воодушевлен возможностями» для инноваций в Китае, согласно освещению Bloomberg мероприятия, организованного Министерством торговли Китая.

При этом компания сокращает расходы на основном своем рынке – США. Так, ранее сообщалось, что Pfizer объявляет о дополнительных сокращениях в США на фоне неудач в разработке генной терапии.

gxpnews