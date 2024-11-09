Novo Nordisk и Ascendis Pharma заключили соглашение на $285 млн

Novo Nordisk и Ascendis Pharma, датская биотехнологическая компания, подписали соглашение о сотрудничестве в разработке новых препаратов для лечения метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках сделки особое внимание будет уделено созданию ежемесячного агониста рецептора GLP-1, изначально разработанного для лечения диабета 2 типа и ожирения. Ascendis получит до $285 млн за разработку и регулирование ведущей программы, а также поэтапные выплаты на основе роялти с глобальных продаж.

Соглашение также дает Novo Nordisk эксклюзивное право на использование платформы TransCon от Ascendis, что позволит компании разрабатывать, производить и коммерциализировать собственные препараты для метаболических заболеваний. Эта технология, по словам представителей Ascendis, сочетает в себе известные биологические методы с механизмами замедленного высвобождения и пролекарств для оптимизации терапевтической эффективности.

Ране Novo Nordisk призвала FDA запретить производство поддельных версий своих препаратов Ozempic и Wegovy, аргументируя это сложностью их рецептур и технологий. Компания заявила, что аптечные копии Ozempic привели к смерти 10 человек.

gxpnews