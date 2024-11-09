В США пероральный фенилэфрин из ЛП от заложенности носа из-за его неэффективности могут запретить

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) США предложило исключить пероральный фенилэфрин, широко применяемый в безрецептурных средствах от простуды и гриппа, из активных ингредиентов для лечения заложенности носа, посчитав его неэффективным.

Рекомендация не затрагивает формы назального спрея, а касается только пероральных средств. В прошлом году внешняя группа экспертов единогласно проголосовала против эффективности перорального приема фенилэфрина в качестве назального деконгестанта, добавив, что для доказательства обратного не требуется дополнительных испытаний. Сейчас FDA открыто для публичных комментариев по предложению и заявило, что предоставит производителям время на изменение состава или вывод препаратов из продажи.

Ассоциация производителей потребительских товаров медицинского назначения заявила в своем заявлении, что она «разочарована предложением FDA изменить свою давнюю точку зрения на пероральный фенилэфрин». Ассоциация добавила, что рассмотрит предложенный приказ и представит соответствующие комментарии.

Ранее сообщалось, что FDA одобрило устройство Varipulse от компании Johnson & Johnson для лечения пароксизмальной фибрилляции предсердий, при которой симптомы нарушения сердечного ритма проявляются эпизодически и устойчивы к лекарственной терапии.

gxpnews